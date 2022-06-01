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Общество
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01 июня 2022, 15:10

Если виновного не найти, то его надо назначить

В апреле сообщалось, что командование российскими войсками, находящимися в Украине, передано генералу армии Александру Дворникову, возглавляющему Южный военный округ. Тогда отмечалось, что у этого генерала «большой опыт операций в Сирии»

Если виновного не найти, то его надо назначить

В апреле командовать российской армией в битве за Донбасс назначили генерала Дворникова. Он попытался наладить координацию войск — но, кажется, его уже сменили.

В апреле источники BBC News сообщали, что командование российскими войсками, находящимися в Украине, передано генералу армии Александру Дворникову, возглавляющему Южный военный округ. Тогда отмечалось, что у этого генерала «большой опыт операций в Сирии».

По данным источников The New York Times, Дворников, приняв командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений.

Однако, как отмечают военные эксперты, опрошенные изданием, системные недостатки российской армии «глубоки и фундаментальны» и исправить их за несколько недель невозможно. В частности, считают они, у российской армии на низшем уровне некому принимать самостоятельные решения. В западных странах эту роль берут на себя военнослужащие сержантского состава, имеющие соответствующую подготовку и полномочия. В российских вооруженных силах, заявил источник в Пентагоне, все по-прежнему устроено по тем же принципам, что и во времена Советской армии, когда все команды отдавались сверху.

«Новая тактика генерала Дворникова, перезагрузка командования и управления таким образом, чтобы появилось лицо, принимающее решения, — все это было правильно или уместно», — заявил изданию генерал Филип Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Однако, добавил он, «даже нашей армии было бы трудно перестроиться и реорганизоваться за две недели после того, как она получила такую хорошую взбучку».

Российские войска, считает Бридлав, слишком быстро были брошены в бой в Донбассе. Он предполагает, что такое решение «исходило из Москвы».

Эвелин Фракас, возглавляющая аналитический центр McCain Institute, в свою очередь отметила, что, по сведениям западных разведок, президент РФ Владимир Путин все больше лично вовлечен в принятие тактических решений, касающихся действий российских войск в Украине. «Мы знаем, что президенты, вмешивающиеся в определение целей и оперативную тактику, — это верный путь к катастрофе», — добавила она.

Продолжает ли Дворников командовать российскими войсками в Украине, неизвестно. С середины мая, пишет NYT, нет никаких сообщений о том, где он находится. Conflict Intelligence Team 26 мая сообщала, что командование российскими войсками в битве за Донбасс, по некоторым данным, передано заместителю министра обороны, начальнику Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковнику Геннадию Жидко. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не представляется возможным. Официально российские власти не заявляли даже о назначении Дворникова.

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