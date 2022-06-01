Великобритания и Евросоюз договорились о запрете страховать суда с российской нефтью
В ночь с 30 на 31 мая лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет экспорта в ЕС 2/3 российской нефти
Великобритания совместно с Евросоюзом договорились о запрете страховать суда, перевозящие российскую нефть, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских и британских чиновников.
В связи с этим Россия может потерять доступ к крупнейшей страховой компании Lloyd’s of London. У России сократятся возможности экспорта нефти-сырца по морю, и ей придется обращаться к страховщикам «на более мелких и менее развитых рынках», подчеркнули собеседники газеты. Через полгода запрет на страхование судов с нефтью РФ могут ввести все страны G7, утверждает издание.
Как пишет FT, запрет на страхование примут в рамках нового пакета санкций Евросоюза, направленных против экспорта российской нефти. По словам источников издания, ЕС сомневался, стоит ли включать эту меру в санкционный пакет из-за предупреждений о последствиях этого решения для экономики.
Страны ЕС опасались, что без поддержки со стороны Великобритании, в юрисдикции которой находится Lloydʼs of London, эта санкционная мера была бы бесполезной.
В британском правительстве FT отказались подтверждать эту информацию, однако источники газеты заявили, что скоро будет сделано официальное заявление.
В ночь с 30 на 31 мая лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет экспорта в ЕС 2/3 российской нефти, отключение «Сбербанка» от SWIFT, блокирование трансляции трех государственных вещателей России в ЕС, а также расширение списка подсанкционных лиц РФ, ответственных за военные преступления в Украине, а также компаний, поставляющих оборудование и материалы для российских вооруженных сил. Благодаря новому пакету санкций, Евросоюз планирует до конца этого года отказаться от 90% нефтяного импорта из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.