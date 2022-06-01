Российские фитнес-клубы могут столкнуться с нехваткой тренажеров
Некоторые иностранные бренды уже запретили поставки в Россию. Кроме того, поставщики столкнулись с логистическими трудностями при отгрузке товара через третьи страны, а также повышением цен на доставку
Российские фитнес-клубы могут столкнуться с нехваткой электронных тренажеров из-за санкций и ограничений на экспорт.
Директор производителя и поставщика спортивного оборудования Hasttings Георгий Корягин рассказал «Ведомостям», что некоторые иностранные бренды уже запретили поставки в Россию. Кроме того, поставщики столкнулись с логистическими трудностями при отгрузке товара через третьи страны, а также повышением цен на доставку.
Еще одна проблема связана с оплатой импортных тренажеров в условиях ограничений на транзакции за границу.
Также у фитнес-клубов возник дефицит запчастей к тренажерам. По словам участников рынка, запасы электронных тренажеров на складах сейчас минимальны, а к декабрю отрасль ждет серьезный дефицит спортивного кардиооборудования.