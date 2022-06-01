Нефтяное эмбарго ударит по России сильнее, чем по Европе
Частичное нефтяное эмбарго, о котором договорились страны Евросоюза, может сократить нефтяную выручку России не меньше, чем на 3,4 миллиарда долларов в месяц
Частичное нефтяное эмбарго, о котором договорились страны Евросоюза, может сократить нефтяную выручку России не меньше, чем на 3,4 миллиарда долларов в месяц, пишет Reuters. При этом затраты европейских стран на импорт энергоносителей, по подсчетам агентства, вырастут на 2 миллиарда в месяц.
Новый санкционный пакет ЕС предполагает немедленное сокращение импорта российской нефти на 75%, а к концу года этот показатель достигнет 90%.
По подсчетам агентства, сейчас Россия может получать 8,1 миллиард евро в месяц, экспортируя в Европу 3 миллиона баррелей нефти марки Urals. Аналитики из Rystad считают, что Москва сможет перенаправить не больше 1 миллиона баррелей, предназначавшихся для ЕС, в другие страны.
Таким образом, из ранее экспортируемых 3 миллионов баррелей в месяц Россия сможет продавать только 1,75 миллиона, что приведет к падению выручки на 3,4 миллиарда долларов сразу после вступления в силу санкций. К моменту полноценного введения эмбарго этот показатель вырастет до 4,5 миллиарда в месяц.
Reuters отмечает, что по Европе запрет российской нефти тоже ударит, но не так сильно, как по Москве. В частности, из-за необходимости покупать более дорогую нефть затраты на покупку топлива возрастут на 2 миллиарда долларов в месяц. Кроме того, у жителей Евросоюза могут вырасти счета на электроэнергию.
Контекст. Во вторник стало известно, что Евросоюз согласился ввести частичное эмбарго на российскую нефть. Исключение будет сделано для поставок нефти по трубопроводу, от которых зависят Венгрия, Словакия и Чехия.
Bloomberg ранее писал, что на морские поставки приходится около двух третей российского импорта нефти, а Россия может потерять из-за санкций до 10 миллиардов долларов в год.