01 июня 2022, 00:25
Минфин Чехии сообщил о 13 квартирах семьи депутата Владимира Ресина в Праге
Семья бывшего вице-мэра Москвы, а сейчас депутата Госдумы Владимира Ресина имеет в собственности 13 квартир в Праге. Общая стоимость этой недвижимости оценивается в 100 млн чешских крон
Фото: Российская газета
Семья бывшего вице-мэра Москвы, а сейчас депутата Госдумы Владимира Ресина имеет в собственности 13 квартир в Праге. Общая стоимость этой недвижимости оценивается в 100 млн чешских крон. Две квартиры Ресины приобрели уже после начала спецоперации в Украине.
Все объекты расположены в недавно построенном комплексе в пражском Зличине и записаны на фирму Contract Services. Этой компанией управляет внук Владимира Ресина, который постоянно проживает в Израиле. Имуществом также управляют дочь и зять депутата.
В прошлом году о квартирах г-на Ресина в Праге сообщала команда Алексея Навального. Борцы с коррупцией оценили недвижимость в 147 млн рублей.