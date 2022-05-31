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31 мая 2022, 22:16

Банк России не планирует смягчать ограничения по покупке наличной валюты физическими лицами

Ограничения на операции с наличной валютой были введены в России в начале марта — вскоре после вторжения в Украину

Банк России не планирует смягчать ограничения по покупке наличной валюты физическими лицами

Банк России в ближайшее время не планирует ослаблять ограничения по покупке наличной валюты физическими лицами. Об этом, сообщает «Интерфакс, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на брифинге.

«Я думаю, пока до сентября подождем, посмотрим на ситуацию. Пока ничего нового», — сказала она.

Ограничения на операции с наличной валютой были введены в России в начале марта — вскоре после вторжения в Украину. Тогда была запрещена продажа наличной валюты физическим лицам, а снять с валютных счетов в банке им разрешалось не более 10 тысяч долларов, а остальную сумму — только в рублях.

В апреле ограничения частично смягчили — со счетов разрешили снимать не только доллары, но и евро (лимит в сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов, остался), банкам также разрешили продавать наличную валюту физическим лицам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

Все меры валютного регулирования, как объявлял ЦБ, действуют до начала сентября.

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