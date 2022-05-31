Сотрудников больниц в Башкортостане обязывают перечислить часть своей зарплаты на помощь жителям города Красный Луч в так называемой ЛНР
По поручению руководителя администрации главы республики, руководителям медицинских округов отправили образцы заявлений, которые должны заполнить медики
По поручению Максима Забелина, руководителя администрации главы республики, руководителям медицинских округов отправили образцы заявлений, которые должны заполнить медики. Уборщицам нужно вписать сумму 200₽, среднему медицинскому персоналу — 500₽, врачам — 1000₽, пишет телеграм-канал «Вёрстка».
Как удалось выяснить «Вёрстке», руководителей больниц попросили отчитаться о переведённых суммах. В чатах сотрудников больниц появилось такое сообщение от Минздрава: «Информацию о количестве представленных заявлений в соотношении со штатной численностью и общую сумму перечислений прошу направить на электронный адрес». В Профсоюзе медиков подтвердили, что в больницы поступало такое распоряжение.
С 19 мая российские регионы стали брать шефство над муниципалитетами Донбасса. Ведомости писали, что Башкирия шефствует над городом Красный Луч в так называемой ЛНР.