Премьер Канады заявил о намерениях законодательно запретить короткоствольное оружие в стране
Либеральная партия Канады премьер-министра Джастина Трюдо заявила о намерениях законодательно запретить короткоствольное оружие, такое как пистолеты и револьверы
Либеральная партия Канады премьер-министра Джастина Трюдо заявила о намерениях законодательно запретить короткоствольное оружие, такое как пистолеты и револьверы. Об этом, как передает ТАСС, объявил сам Трюдо.
«Мы выносим на рассмотрение парламента законопроект о запрете на владение короткоствольным оружием в стране. Это означает, что в случае принятия закона больше нельзя будет покупать, продавать, передавать или импортировать пистолеты на территории Канады», — сказал он.
Как сообщает Associated Press, в случае принятия закона в Канаде запретят выдачу лицензии на владение огнестрельным оружием всем, кто причастен к домашнему насилию; помимо этого, будут запрещены магазины для пистолетов, вмещающих более пяти пуль.
Правительство также планирует бороться с контрабандой и незаконным оборотом оружия путем ужесточения уголовных наказаний, предоставления дополнительных инструментов для расследования преступлений с применением огнестрельного оружия и усиления пограничных мер.
Новые меры пройдут в парламенте Канады, поскольку правящие либералы и левые демократы имеют достаточно голосов для принятия законопроекта, пишет AP.
Предложить такие меры власти подтолкнула недавняя стрельба в школе в американском штате Техас. Старшеклассник открыл стрельбу в начальной школе в Ювалде, погиб 21 человек. Нападавшим оказался 18-летний ученик Сальвадор Рамос.
По словам премьера, в Канаде растет число случаев насилия с применением огнестрельного оружия, новая мера должна снизить число преступлений и сделать жизнь в стране более безопасной. Ранее правительство Трюдо уже запретило использование, продажу, покупку, импорт и перевозку штурмовых винтовок и аналогичного им оружия, всего под запрет подпали 1,5 тысяч разновидностей штурмового оружия.