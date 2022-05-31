31 мая 2022, 08:58
Евросоюз отказался от введения запрета на покупку европейской недвижимости для россиян
Страны Евросоюза исключили из шестого пакета антироссийских санкций запрет на покупку европейской недвижимости для россиян. Агентство Bloomberg сообщает, что от этого ограничения ЕС отказался под давлением властей Кипра
Фото: clockchok.ru
Страны Евросоюза исключили из шестого пакета антироссийских санкций запрет на покупку европейской недвижимости для россиян.
Агентство Bloomberg сообщает, что от этого ограничения ЕС отказался под давлением властей Кипра.
Ранее сообщалось, что российским гражданам могут запретить покупать недвижимость в странах ЕС и продавать уже имеющуюся. Исключение планировалось сделать только для россиян со вторым гражданством или видом на жительство в Европе.
Кроме того, ЕС отказался от введения эмбарго не поставки российской нефти по трубопроводу. Запрет будет введен только на поставки энергоносителей морским путем.