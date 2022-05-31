Мать воевавшего в Украине срочника рассказала как его обманули с выплатами
Солдатам-срочникам 1-го гвардейского танкового полка Таманской мотострелковой дивизии отказывают в выплате командировочных за участие в боевых действиях и присвоении статуса ветерана боевых действий
Солдатам-срочникам 1-го гвардейского танкового полка Таманской мотострелковой дивизии, которых в конце февраля на несколько недель отправили в Украину, отказывают в выплате командировочных за участие в боевых действиях и присвоении статуса ветерана боевых действий, пишет издание «Агентство. Новости». Им даже не сократили срок прохождения срочной службы, как обещали прокуроры сразу после возвращения бойцов в Россию в середине марта. Об этом рассказала Екатерина Шулц, мать одного из срочников.
Шулц рассказала, что ее сына Андрея в составе 1-го гвардейского танкового полка Таманской дивизии отправили в Украину 24 февраля. При этом контракт с Минобороны он не подписывал. Обратно молодого человека вместе с некоторыми другими срочниками вывезли в Россию 11 марта, через три дня после того, как Владимир Путин заявил, что срочники не должны воевать в Украине, после чего Минобороны признало участие призывников в боевых действиях.
После возвращения в Россию, по словам Шулц, со срочниками беседовали военные прокуроры и в ходе этих бесед призывникам пообещали выплаты за участие в боевых действиях, статус ветеранов и сокращение срока службы — каждый день в Украине пообещали приравнять к трем дням обычной службы.
Спустя два месяца из этого списка срочники не получили ничего, рассказала Шулц. Не сократили и срок службы — ее сын должен быть демобилизован 29 июня, через год после начала службы.
А командующий 1-м гвардейским танковым полком подполковник Денис Лапин теперь критикует военнослужащих за то, что их матери добиваются выплат. «Их Лапин-младший собирал, говорил — что ваши мамаши требуют? Ваши мамаши задолбали своими звонками — вы задачу не выполнили». В конце марта телеканал «Звезда» показал, как Лапин получает награду за мужество и отвагу за участие в войне в Украине. А в начале мая «Русская служба Би-би-си» сообщила, что награду вручил его отец – командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин.
В военной прокуратуре Шулц сказали, что выплаты командировочных (53 доллара за каждый день службы) срочникам не полагаются. Это подтвердил и врио командира части №23626 (2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия). У «Агентства» есть копия ответа командира.
А из письменного ответа начальника противовоздушной обороны войсковой части №58198 (1-й гвардейский танковый полк) следует, что часть не располагает информацией о службе Андрея Шулца в Украине. В документе говорится, что он 4 февраля убыл из части на полигон «Погоново», вернулся в место постоянной дислокации 21 марта, а документов о его перемещениях между этими датами нет. Командир части предложил матери срочника обратиться за присвоением статуса ветерана в военкомат. При этом в ответе военной прокуратуры на обращение Екатерины Шулц, полученном в середине апреля, говорится, что факт привлечения ее сына к военной операции в Украине был установлен. И на этом основании он может рассчитывать на статус ветерана.
В марте Госдума приняла закон о признании участников военной «спецоперации» России в Украине ветеранами боевых действий. Для ветеранов боевых действий предусмотрены льготы, в том числе на проезд в общественном транспорте и в пригородных электричках, коммунальные платежи и получение лекарств.
В конце мая Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что все участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса — герои, и относиться к ним нужно как к героям.