Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по вхождению в состав России
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав России
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав России, пишет издание «КоммерсантЪ». Он отметил, что недопустимо одностороннее решение референдума по вопросам, которые затрагивают интересы Москвы. При этом господин Гаглоев подчеркнул, что поддерживает дальнейшую интеграцию с Россией и поручил провести консультации с Москвой по всему комплексу вопросов, связанных с этим процессом.
В указе президента Южной Осетии говорится, что учитывалась «неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум». Президент также признал «недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы» России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Южной Осетии необходимо изменить вопрос, который ее власти выдвигают для референдума о присоединении к России. По его словам, его неверная формулировка может создать впечатление о создании третьего государства. Господин Песков отдельно отметил, что инициативы России в проведении голосования нет.
О том, что референдум стоит отложить, господин Гаглоев уже ранее заявлял. Намерение присоединиться к России высказал бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в конце марта. Он выдвинул идею об объединении в один регион с Северной Осетией.