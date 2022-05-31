31 мая 2022, 00:15
Зять первого президента России ушел с должности советника Владимира Путина
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушел с должности советника Владимира Путина, которую он занимал на общественных началась
Фото: Интерпресс
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушел с должности советника Владимира Путина, которую он занимал на общественных началась.
Первый замдиректора «Ельцин-центра» Людмила Телень сообщила агентству Reuters, что Валентин Юмашев ушел с поста советника президента по собственной инициативе. Связано ли это решение с проведением спецоперации в Украине, не уточняется.
Валентин Юмашев в 1997-1998 годах занимал должность главы администрации президента России Бориса Ельцина. В 2018 году стало известно, что он является советником действующего главы государства Владимира Путина.