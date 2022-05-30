В бюджете РЖД образовалась «дыра» на 620 миллиардов рублей
Вследствие общего снижения погрузки и грузооборота, а также роста ставок по кредитам и разгона инфляции транспортная монополия столкнулась с многомиллиардным дефицитом бюджета
Санкции Запада, торговая блокада и падение промышленного производства ударили по финансовым потокам РЖД, пишет издание «The Moscow Times».
Вследствие общего снижения погрузки и грузооборота, а также роста ставок по кредитам и разгона инфляции транспортная монополия столкнулась с многомиллиардным дефицитом бюджета.
Общий объем недополученного финансирования достигает 620 млрд рублей, подсчитали в секретариате вице-премьера Андрея Белоусова.
Как сообщает «Коммерсантъ», часть «дыры» власти планируют заткнуть деньгами Фонда национального благосостояния, а также отсрочкой по уплате страховых взносов в бюджет. Это принесет до 290 млрд рублей, но проблемы РЖД это полностью не решит.
Оставшийся дефицит госкорпорации чиновники решили покрывать за счет грузоотправителей: с 1 июня, согласно распоряжению правительства, тарифы на грузовые перевозки будут повышены на 11% — рекордную за последние годы величину, которая более чем в полтора раза превышает изначально запланированную индексацию (на 6,8%)
Для сравнения: в 2020 году тарифы были повышены на 3,5%, на столько же — в 2019-м, в 2018-м — на 3,9%, в 2017-м — на 4%, а в 2016-м — на 9%.
Решение было объявлено в «шоковом формате», отмечает источник «Коммерсанта», знакомый с ходом совещания: «По стандарту такие решения должны публиковаться за 10 дней до вступления в силу. А тут всех поставили перед фактом, и бизнес столкнется не с плановым, а неожиданным увеличением расходов».
От вводимых мер пострадает вся промышленность: металлурги, угольные компании, операторы, считает другой источник «Ъ» на рынке. Поскольку РЖД повышает тарифы и за порожний пробег вагонов, в итоге под ударом окажутся все отрасли, включая перевозку продовольствия и стройматериалов, объясняет он: «А это неминуемо приведет к разгону инфляции в стране».
В итоге экспорт упадет, альтернативные рынки станут непроходными из-за тарифов и акцизов, а РЖД, получив краткосрочную выгоду, снова столкнется с нехваткой денег — уже из-за падения экономики, пессимистичен собеседник «Ъ».