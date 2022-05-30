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Экономика
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30 мая 2022, 14:14

В России возобновили выпуск холодильников советского бренда «Орск»

Предприятие «НПО Орск» уже начало серийное производство техники и в ближайшее время планирует значительно нарастить мощности. Обещают, что работать новый-старый холодильник будет до 40 лет

В России возобновили выпуск холодильников советского бренда «Орск»

Обещают, что работать он будет по 40 лет.

Предприятие «НПО Орск» уже начало серийное производство техники и в ближайшее время планирует значительно нарастить мощности, сообщает издание «Подъём» со ссылкой на министерство региональной и информационной политики Оренбургской области.

«Холодильники "Орск" – это то, что известно всей стране. В советские годы это был вариант надёжного и экономного прибора. По 30-40 лет они стоят и до сих пор работают и исправно служат. С 2010 года завод испытывал трудности, в 2014 году они приобрели итальянское оборудование, но так и не запустились. Мало кто уже верил в это. Но команда новых менеджеров в итоге справилась. Их текущая мощность – 3 тысячи холодильников в месяц. К концу года они уже планируют делать по 10 тысяч холодильников в месяц, а за два года нарастить объём до 200 тысяч в год. Сейчас у них три модели в одном цвете, к концу года ожидается 7 цветовых решений и пять моделей.

Торговые сети вышли на производителей, есть запросы. Представительства предприятия откроют в Орске, Оренбурге и Москве. Это три решённых точки продажи холодильников. Их делают на заводе на итальянском оборудовании: от нуля, рулонного метала и до полной сборки за 72 часа. Двигатели и автоматика – из Китая. Всё остальное - российское. Это абсолютно современные конкурентоспособные холодильники. Сегодня с конвейера каждые 10 минут выходит новый холодильник "Орск"».

На заводе провели полную модернизацию производственного комплекса и цехов. Работают на предприятии около 30 человек, планируется набрать ещё 80.

Власти отмечают, что стоит новый «Орск» 20-25 тысяч рублей, холодильники рассчитаны на средний класс.

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