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30 мая 2022, 13:48

КАМАЗ с буквой V раздавил легковушку под Белгородом. В результате аварии погибли два человека

ДТП произошло 29 мая, около 11:20 по местному времени, в Валуйском городском округе Белгородской области

КАМАЗ с буквой V раздавил легковушку под Белгородом. В результате аварии погибли два человека

Грузовик КАМАЗ цвета хаки и с буквой V на борту столкнулся с французской легковушкой на трассе в Белгородской области. Погибли двое.

ДТП произошло 29 мая, около 11:20 по местному времени, в Валуйском городском округе Белгородской области.

«Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем КАМАЗ, при повороте налево не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении легковому автомобилю «Рено»», — сообщили в УМВД по Белгородской области.

42-летний водитель «Рено» и его 15-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка «Рено», 1982 года рождения, с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение.

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