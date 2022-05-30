30 мая 2022, 13:48
КАМАЗ с буквой V раздавил легковушку под Белгородом. В результате аварии погибли два человека
ДТП произошло 29 мая, около 11:20 по местному времени, в Валуйском городском округе Белгородской области
Грузовик КАМАЗ цвета хаки и с буквой V на борту столкнулся с французской легковушкой на трассе в Белгородской области. Погибли двое.
ДТП произошло 29 мая, около 11:20 по местному времени, в Валуйском городском округе Белгородской области.
«Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем КАМАЗ, при повороте налево не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении легковому автомобилю «Рено»», — сообщили в УМВД по Белгородской области.
42-летний водитель «Рено» и его 15-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка «Рено», 1982 года рождения, с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение.