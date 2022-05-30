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30 мая 2022, 01:11

Евросоюз может отложить введение эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу

Еврокомиссия направила правительствам стран ЕС пересмотренный пакет санкций против России, в котором предлагается оставить запрет на морские поставки российской нефти и отложить введение эмбарго на поставки нефти по трубопроводу

Евросоюз может отложить введение эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу

Еврокомиссия направила правительствам стран ЕС пересмотренный пакет санкций против России, в котором предлагается оставить запрет на морские поставки российской нефти и отложить введение эмбарго на поставки нефти по трубопроводу. Об этом пишут Bloomberg и Politico.

По данным изданий, это позволит Венгрии и ряду других стран ЕС, не имеющих доступа к морю, по-прежнему получать сырую нефть из России.

Странам ЕС, как сообщает Bloomberg, от импорта нефти морем предлагается отказаться через полгода, а нефтепродуктов – через восемь месяцев.

Речь идет о шестом пакете санкций, по которому в ЕС не могут прийти к согласию больше месяца. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного ЕС нефтяного эмбарго против России. Он обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с письмом, в котором сказал, что его страна не может поддержать санкции без более подробной информации о финансировании ЕС, которое может помочь Будапешту отказаться от российской нефти.

Politico указывает, что сторонники более жестких мер в отношении России готовы пойти на этот компромисс, чтобы шестой пакет санкций вообще был принят. Официально новый откорректированный санкционный пакет пока не представлен.

Венгрия получает 85% потребляемого газа из России и 60% потребляемой нефти оттуда же. Politico ранее писала, что Евросоюз может предложить Венгрии денежную компенсацию и таким образом убедить страну проголосовать за санкции. Председатель Евросовета Шарль Мишель говорил, что консенсус по нефтяному эмбарго против РФ может быть найден до 30-31 мая на саммите ЕС.

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