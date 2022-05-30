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30 мая 2022, 00:27

На войне в Украине погиб сотрудник пресс‑службы Минобороны в звании полковника

Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней, 30 марта 2022 года

На войне в Украине погиб сотрудник пресс‑службы Минобороны в звании полковника

Во время боев в Украине погиб полковник Владимир Васильевич Иванов. Первым о его смерти сообщил сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный. «Медиазона» подтвердила гибель полковника с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных.

Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней, 30 марта 2022 года. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего — Москва, ул. Знаменка, 19. Это главное здание Министерства обороны, оно же — воинская часть 66524.

Министерство обороны публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы. О факте смерти полковника Владимира Иванова первым сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, при этом он не привел никаких сведений о месте службы погибшего.

«Володя любил службу и гордился тем, что он русский офицер, всегда немного стеснялся своего гражданского образования, он учился на философском факультете и поступил на службу после военной кафедры. Ни у кого язык не повернется назвать его "пиджаком"», — написал Поддубный.

Корреспондент ВГТРК также опубликовал фотографию главы администрации Железнодорожного района Ростова Андрея Косенко, который несет табличку с портретом полковника Иванова на акции «Бессмертный полк» 9 мая.

О сотруднике пресс-службы с таким именем писал украинский проект «Миротворец», собирающий данные о российских военных, наемниках и деятелях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Российский военный преступник. Пропагандист. Соучастник информационно-пропагандистских компаний и манипуляций МО РФ по оправданию российской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии. <﻿…﻿> Сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Непосредственно причастен к ведению МО РФ информационной войны против Украины», — утверждал «Миротворец».

По данным приложения Getcontact, телефон полковника в записных книжках пользователей был записан как «Владимир Пресслужба Минобороны, Володя УПСИ Иванов, ДИМК — Иванов

Владимир Васильевич, Иванов Владимир Пресс Служба ВС РФ п/п-к, В. В. (ДИМК МО РФ) Иванов».

Согласно утечкам из российских баз данных, Владимир Иванов родился в Ростове-на-Дону и до перевода в Москву служил в штабе Южного Военного округа.

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