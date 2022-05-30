Российские власти начали тестировать блокировку сервисов VPN
Российские власти начали тестировать блокировку популярных VPN-протоколов, из-за чего в ряде регионов возникли проблемы с доступом к серверам на VPN-протоколах IPsec и IKEv2
Российские власти начали тестировать блокировку популярных VPN-протоколов, из-за чего в ряде регионов возникли проблемы с доступом к серверам на VPN-протоколах IPsec и IKEv2. Проблемы с доступом были зафиксированы в Краснодаре, Ростове-на-Дону и некоторых регионах Сибири.
Проект GlobalCheck сообщает, что на некоторых операторах, включая государственных «Ростелеком», протокол IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России. Это означает блокировку закодированного сигнала между VPN и клиентами.
Специалисты назвали это большим ударом по корпоративным сетям.
Напомним, что сервисы VPN пользуются в России большой популярностью, поскольку позволяют заходить на заблокированные властями сайты. После начала спецоперации в Украине Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов СМИ и крупные социальные сети.