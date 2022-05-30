Российские олигархи отключили на своих яхтах систему отслеживания, чтобы спасти их от ареста
На картах перестали отслеживаться яхты Alfa Nero владельца «Фосагро» Андрея Гурьева, Galactica Super Nova бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова, Clio Олега Дерипаски и Motor Yacht A Андрея Мельниченко
Яхты российских олигархов, попавших под санкции, пропали с карт отслеживания морских судов.
Издание The Observe пишет, что как минимум шесть яхт перестали использовать автоматическую систему идентификации. Таким образом, бизнесмены пытаются спасти свои суда от ареста.
На картах перестали отслеживаться яхты Alfa Nero владельца «Фосагро» Андрея Гурьева, Galactica Super Nova бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова, Clio Олега Дерипаски, Motor Yacht A Андрея Мельниченко, Ocean Victory Виктора Рашникова и My Sky Игоря Кесаева.
Отметим, что в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море, автоматические системы идентификации должны в обязательном порядке устанавливаться на судах, которые ходят в международных водах.
Российские миллиардеры перевозят свои яхты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Россию, чтобы предотвратить их арест. Например, суперяхты Романа Абрамовича Solaris и Eclipse находятся в Турции, а суда Олега Дерипаски и Алексея Мордашова - в России.
Власти Евросоюза и США после начала спецоперации в Украине успели арестовать более десяти суперъяхт. В этот список попали яхты Игоря Сечина, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко и судно «Шехерезада», которую связывают с президентом Владимиром Путиным.