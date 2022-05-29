Государственный центр «Молодежный» в Ленобласти закупит 75 больших и 20 малых гробов
Согласно техническому заданию, центр планирует закупить 75 больших гробов, изготовленных из дерева хвойных пород, а также 20 малых гробов или индивидуальных урн
Государственный центр «Молодежный» в Ленинградской области планирует закупить 95 гробов. На соответствующую заявку, опубликованную на сайте госзакупок обратило внимание издание «Бумага».
Заявка размещена 28 мая. Начальная цена контракта составляет 423 тысячи рублей. В качестве источника финансирования указаны «средства бюджетных учреждений».
Согласно техническому заданию, центр планирует закупить 75 больших гробов, изготовленных из дерева хвойных пород, а также 20 малых гробов или индивидуальных урн. «Бумага» отмечает, что издание направило запрос в пресс-службу центра, но на момент публикации новости не получила ответ.
Ранее администрация губернатора региона Александра Дрозденко опубликовала письмо с соболезнованиями в связи с гибелью военнослужащих в Украине. Сообщение адресовано жителям Волосовского, Выборгского, Киришского и Лужского районов.
«При исполнении специальных задач героически погибли наши земляки, воины ― рядовой Федосеев Антон Владимирович, рядовой Кудрявцев Александр Юрьевич, гвардии матрос Егоров Александр Евгеньевич, рядовой Моряков Никита Сергеевич. Мы не забудем подвиг, который они совершили во имя мира, во имя победы над поднявшим голову нацизмом, во имя будущих поколений», — говорится в письме Дрозденко.