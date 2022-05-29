29 мая 2022, 11:06
Евросоюз примет шестой пакет санкций против России без эмбарго на поставки нефти
Ранее Еврокомиссия рекомендовала убрать из списка новых санкций запрет на поставку нефти по трубопроводу. При этом будет введен запрет на закупку нефти, которую доставляют по морскому пути
Фото: e-news.su
Страны Евросоюза примут шестой пакет санкций против России без эмбарго на импорт российской нефти.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала убрать из списка новых санкций запрет на поставку нефти по трубопроводу. При этом будет введен запрет на закупку нефти, которую доставляют по морскому пути, сообщает Bloomberg.
Данное предложение должно удовлетворить власти Венгрии, которые категорически отказались поддерживать эмбарго на российскую нефть. Кроме того, получать нефть по трубопроводу «Дружба» продолжат Словакия и Германия.
Отметим, что глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен выступала за принятие жестким мер в отношении российских энергоносителей, чтобы остановить поток денег для режима президента Владимира Путина.