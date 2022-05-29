29 мая 2022, 10:28
Росавиация продлила до 6 июня запрет на полеты в южные города страны
Росавиация продлила до 6 июня запрет на осуществление рейсов в южные города страны в связи с проведением специальной военной операции в Украине
Фото: sputnik-abkhazia.ru
Росавиация продлила до 6 июня запрет на осуществление рейсов в южные города страны в связи с проведением специальной военной операции в Украине.
Речь идет о полетах в 11 городов: Симферополь, Ростов-на-Дону, Геленджик, Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк и Элисту.
В последний раз запрет продлевался до 31 мая, однако ряд авиакомпаний закрыли продажу билетов по некоторым направлениям из списка до конца лета.
В правительстве на этой неделе сообщили, что «Российские железные дороги» увеличат количество поездов на юг, а в продажу поступят около 500 тысяч дополнительных билетов.