Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тысяч рублей 80-летнюю пенсионерку за листовки «за мир»
На видео, которое опубликовало издание «Вечерние ведомости», женщина объясняла журналистке, что раздавала листовки «за мир», и решила показать одну из них корреспондентке
Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тысяч рублей 80-летнюю пенсионерку Галину Бастрыгину по статье о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП). Об этом сообщается в телеграм-канале «Вечерние ведомости» со ссылкой на адвоката Илдара Садыкова.
Бастрыгину задержали 8 мая в парке Победы Екатеринбурга. На видео, которое опубликовало издание, женщина объясняла журналистке, что раздавала листовки «за мир», и решила показать одну из них корреспондентке. К ним тут же подбежал полицейский, который вырвал листовку с криком: «Листовка является нарушением закона».
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков 22 мая сообщал, что российские суды рассмотрели 2029 административных дел о «дискредитации» Вооруженных сил РФ. В среднем суды рассматривают по 40 дел каждый рабочий день. Штраф по этой статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
По статье 280.3 УК РФ («Повторная дискредитация Вооруженных сил РФ лицом, ранее привлеченным за аналогичные действия к административной ответственности») сведения есть о как минимум четырех уголовных делах, которые расследуются в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Кемерове и Нальчике.