Россияне жалуются на невозможность вернуть деньги за подарочные сертификаты в Zara и Levi’s
Российские покупатели в соцсетях массово жалуются на отказы в возврате денежных средств за покупку подарочных сертификатов в магазинах, которые приостановили работу из-за спецоперации в Украине
Российские покупатели в соцсетях массово жалуются на отказы в возврате денежных средств за покупку подарочных сертификатов в магазинах, которые приостановили работу из-за спецоперации в Украине.
Проблемы с возвратом возникли с магазинах Mothercare и Levi’s, сообщает «КоммерсантЪ».
В магазинах испанского холдинга Inditex, который владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius, деньги за сертификаты также не возвращают, но предлагают продлить срок их действия.
Руководитель организации «Общественная потребительная инициатива» Олег Павлов сообщил, что на подарочных картах российских покупателей находятся десятки миллионов рублей.
«Мы усматриваем признаки преступлений у целого ряда иностранных компаний, в ближайшие недели направим обращение в прокуратуру и МВД», - сообщил г-н Павлов.