Бывшая ведущая Первого канала посоветовала россиянам выключить телевизор
Жанна Агалакова, которая в марте уволилась из-за вторжения России в Украину призвала людей в России перестать смотреть телевизор, если они хотят знать правду о войне в Украине
Журналист Первого канала Жанна Агалакова, которая в марте уволилась из-за вторжения России в Украину, в интервью программе Newsnight на BBC Two призвала людей в России перестать смотреть телевизор, если они хотят знать правду о войне в Украине.
«Выключите телевизор, – ответила она на вопрос ведущего Дэвида Гроссмана, что бы она сейчас сказала россиянам о происходящем. – Это машина для промывания мозгов. Просто не слушайте, найдите другие источники информации. Посмотрите в интернете и откройте ваше сердце. Война – это зло. Война – это смерть».
По словам Агалаковой, она продолжает иногда смотреть российские телеканалы, и это как будто другая планета: «На одной планете руины и крупная катастрофа, смерть и трагедия. В другом мире местное население встречает российских военных цветами. Здесь только победы. Здесь только позитивное и великое. Эти два мира не пересекаются и меня просто сводит с ума, как они это делают».
Бывшая телеведущая и собкор Первого канала во Франции Жанна Агалакова уволилась 3 марта. Через несколько недель она дала пресс-конференцию в Париже, на которой рассказала о причинах своего решения уйти с гостелевидения после начала войны в Украине. «Для меня не было вопроса, продолжать ли. И не было вопроса, называть ли то, что происходит, «миротворческой операцией». Это – война. Нужно сказать ясно: это – война», – сказала телеведущая.
BBC уточняет, что сейчас Агалакова скрывается.