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28 мая 2022, 14:26

Отдел «К» британской полиции провел несколько обысков у российских олигархов, попавших под санкции

Люди, которые оказывают профессиональные услуги лицам, оказавшимся, под санкциями, также могут преследоваться полицией как «пособники»

Отдел «К» британской полиции провел несколько обысков у российских олигархов, попавших под санкции

Сотрудники специального подразделения британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) под названием K-Cell провели несколько обысков у российских олигархов, попавших под санкции. Об этом сообщает BBC.

По данным издания, «K» в названии недавно созданного отдела обозначает клептократию, когда власти используют должностные полномочия, чтобы красть ресурсы своей страны. Среди их задач — «усложнять жизнь олигархов, приближенных к Кремлю и попавших под санкции».

Так, 17 мая сотрудники K-Cell провели рейд в квартире неназванного российского олигарха в Лондоне площадью 650 кв. м. Поводом для обыска стала информация разведки NCA о том, что кто-то, предположительно родственник олигарха или работник сервиса по клинингу, положил на свой счет 400 тысяч фунтов стерлингов, чтобы оплатить коммунальные платежи и другие счета по квартире. Полицейские посчитали, что это могут быть средства со счета, замороженного из-за санкций.

BBC отмечает, что люди, которые оказывают профессиональные услуги лицам, оказавшимся, под санкциями, также могут преследоваться полицией как «пособники». В ходе другого рейда офицеры NCA посетили особняк российского олигарха в графстве Суррей и обыскали британца, подозреваемого в том, что тот управляет бизнесом и имуществом россиянина от его имени. Полиция изъяла десятки тысяч фунтов, хранившихся наличными в доме, а также 1,5 млн фунтов стерлингов, замороженные на банковских счетах олигарха.

В пятницу АР сообщило со ссылкой на источники, что неназванные российские олигархи предложили западным чиновникам использовать свои активы для помощи Украине в обмен на снятие санкций. Окончательное решение по этой идее еще не принято.

Страны Запада ввели персональные санкции против российских олигархов в связи с вторжением России в Украину — заморозили их активы в зарубежных банках и запретили им въезд. Так, Евросоюз заморозил активы и запретил поездки более 1000 человек, в том числе более 30 олигархов. По данным Еврокомиссии, на сегодняшний день в странах ЕС заморожено почти 10 миллиардов евро таких активов.

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