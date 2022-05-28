Губернатор Петербурга увеличит фонд собственной премии до 640 тысяч рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует внести в Законодательное собрание законопроект о повышении своей зарплаты и зарплаты других чиновников
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует внести в Законодательное собрание законопроект о повышении своей зарплаты и зарплаты других чиновников.
Законопроект предполагает увеличение фонда ежемесячной премии главе города «за особые условия труда» с пяти окладов до семи, а депутатам и чиновникам — с четырех до шести, сообщает издание «Ротонда».
Ежемесячный оклад губернатора Беглова составляет 60 расчетных единиц. Одна единица — это 1525 рублей. Таким образом, фонд для премии главы Петербурга с 457 тысяч увеличится до 640 тысяч рублей. Из этих денег г-ну Беглову каждый месяц будут выплачивать премию за особые условия труда.
Помимо этого в зарплату губернатора входят премия за выслугу лет, обычная премия и премия за работу с гостайной.