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Санкт-Петербург
28 мая 2022, 01:23

Губернатор Петербурга увеличит фонд собственной премии до 640 тысяч рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует внести в Законодательное собрание законопроект о повышении своей зарплаты и зарплаты других чиновников

Губернатор Петербурга увеличит фонд собственной премии до 640 тысяч рублей
Фото: Яндекс.Дзен

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует внести в Законодательное собрание законопроект о повышении своей зарплаты и зарплаты других чиновников.

Законопроект предполагает увеличение фонда ежемесячной премии главе города «за особые условия труда» с пяти окладов до семи, а депутатам и чиновникам — с четырех до шести, сообщает издание «Ротонда».

Ежемесячный оклад губернатора Беглова составляет 60 расчетных единиц. Одна единица — это 1525 рублей. Таким образом, фонд для премии главы Петербурга с 457 тысяч увеличится до 640 тысяч рублей. Из этих денег г-ну Беглову каждый месяц будут выплачивать премию за особые условия труда.

Помимо этого в зарплату губернатора входят премия за выслугу лет, обычная премия и премия за работу с гостайной.

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