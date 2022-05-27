Меню
Общество
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуаны
27 мая 2022, 22:50

С 28 мая банк «Тинькофф» временно перестает открывать вклады в валюте

Банк «Тинькофф» временно перестанет открывать клиентам валютные вклады. Об этом сообщает пресс-служба банка. Открытый счет можно пополнить до конца его действия, но продлить уже не получится

С 28 мая банк «Тинькофф» временно перестает открывать вклады в валюте

Как пишет издание «Новой газеты. Европа», банк «Тинькофф» временно перестанет открывать клиентам валютные вклады. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В сообщении отмечается, что открытый счет можно пополнить до конца его действия, но продлить такой вклад клиенты уже не смогут.

«Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали»,— заявили в банке.

6 мая банк объявил о приостановке переводов по системе SWIFT в евро из-за увеличения сроков прохождения переводов.

В конце апреля семья основателя «Тинькофф» Олега Тинькова продала свою 35-процентную долю инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина. Позже создатель банка рассказал, что его вынудили избавиться от своей доли после публикации поста с антивоенной позицией в инстаграме. Бизнесмен утверждал, что администрация президента России пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи.

В конце апреля стало известно, что семья основателя группы Олега Тинькова продала свою 35-процентную долю инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина. Позже создатель банка рассказал, что его вынудили избавиться от своей доли после публикации поста с антивоенной позицией в инстаграме. Бизнесмен утверждал, что администрация президента России пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи.

«Тинькофф-банк» в своем официальном телеграм-канале сообщил о решении провести ребрендинг в 2022 году.

Материалы по теме
Олег Тиньков заявил, что власти вынудили его продать свою долю в TCS Group «за копейки»
Банк «Тинькофф» заблокировал карту с пожертвованиями для оплаты штрафов участников протестов
Банк «Тинькофф» открестился от антивоенного заявления своего основателя
Сейчас на главной
Не имей сто друзей, а имей - одну жену
санкции
Не имей сто друзей, а имей - одну жену
За день до введения санкций Евросоюза миллиардер Андрей Мельниченко передал жене контроль над угольной компанией СУЭК и производителем удобрений «Еврохим», использовав юридическую схему, предусмотренную изначально на случай его смерти
США доказали в суде, что арестованная на Фиджи яхта Amadea принадлежит Сулейману Керимову
санкции
США доказали в суде, что арестованная на Фиджи яхта Amadea принадлежит Сулейману Керимову
США выиграли последний раунд судебной тяжбы по конфискации российской яхты Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, арестованной на Фиджи
«Боингам» российских авиакомпаний запретили садиться в Китае
санкции
«Боингам» российских авиакомпаний запретили садиться в Китае
Документ об этом запрете авиакомпаниям разослали на этой неделе. По нему «Боингам» запрещается летать через Поднебесную. Позже в Китае уточнили — пролетать все же можно, но только транзито
Для наступления на юге Украины российская армия использует устаревшие танки Т-62 50-летней давности
война в украине
Для наступления на юге Украины российская армия использует устаревшие танки Т-62 50-летней давности
Применение Россией подобных танков означает, что в российской армии сейчас наблюдается острая нехватка современной боеспособной техники
Коммунисты раскололись по-украински
КПРФ
Коммунисты раскололись по-украински
На заседании законодательного собрания Приморского края разразился скандал. Член фракции КПРФ Леонид Васюкевич зачитал заявление «от группы депутатов» к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить специальную военную операцию
Минфин Канады предложил российским олигархам «откупиться» от санкций
олигархи
Минфин Канады предложил российским олигархам «откупиться» от санкций
Министерство финансов Канады предложило руководству стран G7 снять персональные санкции с российских олигархов, если они согласятся перечислить деньги на восстановление Украины
Суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение росгвардейцев, которые отказались воевать в Украине
война в украине
Суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение росгвардейцев, которые отказались воевать в Украине
Суд установил, что росгвардейцы «самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы»
Удаляй и властвуй
роскомнадзор
Удаляй и властвуй
Глава РКН Андрей Липов рассказал, что специалисты ведомства участвуют в разработке законопроекта об ужесточении наказания за незаконное использование персональных данных. Законопроект будет предусматривать уголовную ответственность
По данным Пентагона Россия потеряла 1000 танков в Украине
война в украине
По данным Пентагона Россия потеряла 1000 танков в Украине
По данным Вашингтона, Россия потеряла более 30 истребителей, 50 вертолетов и 350 артиллерийских орудий. Несмотря на это, у России осталось «много возможностей» для ведения наступательных операций
Российская пропаганда состряпала фейк о Праге и украинцах
фейки
Российская пропаганда состряпала фейк о Праге и украинцах
Пост начали активно копировать пользователи соцсетей, а затем подхватили медиа. Эту «новость» опубликовали, например, «Комсомольская правда», «РЕН-ТВ», ФАН и другие издания
В Верховную раду внесли законопроект об изъятии белорусской собственности
конфискация
В Верховную раду внесли законопроект об изъятии белорусской собственности
В Верховную раду Украины внесен законопроект о признании Белоруссии «соагрессором», предполагающий также потенциальную конфискацию имущества белорусских юридических лиц на территории Украины
Экономика
«Время собирать камни»
После введения западных санкций первые месяцы были временем тактических решений, меры были направлены на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас
«М.Видео» начал ввозить в Россию технику без согласия правообладателей
серый импорт
«М.Видео» начал ввозить в Россию технику без согласия правообладателей
При этом продукцию Apple торговая сеть не покупает из‑за рисков: производитель может проследить путь каждого проданного устройства, которое может не заработать на территории одной страны
Росстат сообщил о максимальном с 2006 года подорожании соли
цены на продукты
Росстат сообщил о максимальном с 2006 года подорожании соли
Минпромторг заявляет, что рост цен связан с повышенным спросом на продукты, которые могут долго храниться. Интерес к таким товарам возрос после начала «военной спецоперации»
На Каннском фестивале прошла акция против домашнего насилия
Les Colleuses
На Каннском фестивале прошла акция против домашнего насилия
На Каннском фестивале прошла акция французского феминистского движения Les Colleuses против домашнего насилия. Она состоялась прямо на красной ковровой дорожке перед Дворцом фестивалей и конгрессов
Миллиардера Петра Авена заподозрили в нарушении санкций
петр авен
Миллиардера Петра Авена заподозрили в нарушении санкций
В Великобритании сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме совладельца Альфа-банка Петра Авена, в отношении которого были введены персональные санкции из-за спецоперации в Украине
Украинский олигарх Ахметов решил подать иск на 17 млрд долларов против РФ из-за разрушения «Азовстали» и других объектов
война в украине
Украинский олигарх Ахметов решил подать иск на 17 млрд долларов против РФ из-за разрушения «Азовстали» и других объектов
По словам Ахметова, юридическая работа уже идет, претензии к РФ планируется предъявить как в национальных, так и в международных инстанциях
Россия столкнулась с нехваткой силиконовых имплантов
Импланты
Россия столкнулась с нехваткой силиконовых имплантов
В России полностью исчезли импланты для операций по изменению формы ягодиц. Менее критическая ситуация сложилась с поставками грудных имплантов