С 28 мая банк «Тинькофф» временно перестает открывать вклады в валюте
Банк «Тинькофф» временно перестанет открывать клиентам валютные вклады. Об этом сообщает пресс-служба банка. Открытый счет можно пополнить до конца его действия, но продлить уже не получится
Как пишет издание «Новой газеты. Европа», банк «Тинькофф» временно перестанет открывать клиентам валютные вклады. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В сообщении отмечается, что открытый счет можно пополнить до конца его действия, но продлить такой вклад клиенты уже не смогут.
«Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали»,— заявили в банке.
6 мая банк объявил о приостановке переводов по системе SWIFT в евро из-за увеличения сроков прохождения переводов.
В конце апреля семья основателя «Тинькофф» Олега Тинькова продала свою 35-процентную долю инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина. Позже создатель банка рассказал, что его вынудили избавиться от своей доли после публикации поста с антивоенной позицией в инстаграме. Бизнесмен утверждал, что администрация президента России пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи.
В конце апреля стало известно, что семья основателя группы Олега Тинькова продала свою 35-процентную долю инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина. Позже создатель банка рассказал, что его вынудили избавиться от своей доли после публикации поста с антивоенной позицией в инстаграме. Бизнесмен утверждал, что администрация президента России пригрозила национализировать банк, если Тиньков не разорвет с ним связи.
«Тинькофф-банк» в своем официальном телеграм-канале сообщил о решении провести ребрендинг в 2022 году.