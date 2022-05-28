28 мая 2022, 00:05
Немецкий производитель косметики Wella объявил об уходе из России
Немецкий производитель профессиональной косметики Wella Company объявил о прекращении производства и продажи своей продукции в России. Компания работала в стране 28 лет
Фото: 8women.ru
Немецкий производитель профессиональной косметики Wella Company объявил о прекращении производства и продажи своей продукции в России. Компания работала в стране 28 лет.
Wella направила письмо российским партнерам, в котором сообщается, что право собственности на российский бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров.
Участники рынка косметики назвали уход Wella критичным для индустрии красоты, поскольку продукция компании занимала 40% рынка.
С начала спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине с российского рынка ушли около тысячи иностранных компаний.