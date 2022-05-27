Миллиардер Мельниченко вывел свою бизнес-империю из-под санкций с помощью схемы, придуманной на случай его смерти
За день до введения санкций Евросоюза миллиардер Андрей Мельниченко передал жене контроль над угольной компанией СУЭК и производителем удобрений «Еврохим», использовав юридическую схему, предусмотренную изначально на случай его смерти
За день до введения санкций Евросоюза миллиардер Андрей Мельниченко передал жене контроль над угольной компанией СУЭК и производителем удобрений «Еврохим», использовав юридическую схему, предусмотренную изначально на случай его смерти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
С 2006 года Александра Мельниченко была указана второй в списке бенефициаров компаний мужа, что позволило бы ей получить их в наследство. Когда 8 марта Мельниченко уведомил попечителей о своей отставке в качестве бенефициара, это повлекло цепочку процессов аналогичную той, которая была бы запущена в случае смерти владельца компаний. В результате контроль над СУЭК и «Еврохимом» получила жена миллиардера.
О том, что Александра Мельниченко стала бенефициаром «Еврохима», впервые сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger. О ее контроле и над СУЭК до сегодняшнего дня не сообщалось.
Мельниченко и его жена, а также пресс-служба СУЭК не ответили на запрос Reuters о комментарии.
Контекст. СУЭК — крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире угольных компаний, «Еврохим» — один из крупнейших производителей удобрений. Forbes Real-Time оценивает состояние Андрея Мельниченко в 24,7 миллиарда долларов.
В санкционный список Евросоюза миллиардер был включен 9 марта. В обосновании решения говорилось, что он входит в круг предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством. Позже санкции против него также ввела Великобритания.
После попадания Мельниченко в санкционные списки Италия арестовала его яхту за 530 миллионов долларов, а власти Франции — виллу в Антибе на Лазурном берегу.