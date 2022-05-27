США доказали в суде, что арестованная на Фиджи яхта Amadea принадлежит Сулейману Керимову
США выиграли последний раунд судебной тяжбы по конфискации российской яхты Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, арестованной на Фиджи
США выиграли последний раунд судебной тяжбы по конфискации российской яхты Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, арестованной на Фиджи. Зачитанные в суде письменные показания специального агента ФБР свидетельствовали, что судно, которое ходит под флагом Каймановых островов, принадлежит находящемуся под санкциями Сулейману Керимову.;
Сегодняшнее решение апелляционного суда Фиджи вступит в силу через семь дней, если не будет обжаловано. Представитель компании Millemarin Investments, которой принадлежит яхта Amadea, Фейзал Ханифф заявил, что обратится в Верховный суд острова. По словам Ханиффа, конечным владельцем яхты является Эдуард Худайнатов — бывший вице-президент «Роснефти», не попавший под санкции.
США не отрицают, что формально яхтой владеет Худайнатов, однако считают реальным владельцем Керимова. В ФБР считают, что Худайнатов, который также является формальным владельцем яхты «Шахерезада» стоимостью более 700 миллионов долларов, не мог позволить себе две роскошные лодки общей стоимостью более миллиарда долларов. По данным бюро, Керимов тайно купил Amadea в 2021 году через подставные компании.
В ходе обыска на яхте были обнаружены электронные письма, подтверждающие, что в 2022 году на борту корабля находились дети Керимова, а экипаж использовал кодовые имена для членов его семьи.
Контекст. Итоги судебного разбирательства по яхте Amadea могут оказать влияние на другой возможный процесс – вокруг яхты «Шахерезада», которую заморозили итальянские власти. Местные жители и команда называют это судно «яхтой Путина».
После начала войны в Украине западные страны начали арестовывать виллы и яхты миллиардеров, связанных с российскими властями. Всего арестовано более десятка яхт самых богатых людей России на сумму более 2,25 миллиарда долларов.
Источник - телеграм-канал «Агентство. Новости»