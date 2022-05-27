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27 мая 2022, 13:07

Для наступления на юге Украины российская армия использует устаревшие танки Т-62 50-летней давности

Применение Россией подобных танков означает, что в российской армии сейчас наблюдается острая нехватка современной боеспособной техники

Для наступления на юге Украины российская армия использует устаревшие танки Т-62 50-летней давности

Российская армия для наступления на юге Украины использует 50-летние танки Т-62, пишет издание «Новой газеты. Европа» со ссылкой на разведку Минобороны Великобритании.

«Перед Южной группировкой войск России, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать южную территорию Украины. В последние дни Россия, вероятно, сняла с хранения 50-летние танки Т-62 и отправила их в зону ответственности группировки», — сообщается в ежедневной сводке ведомства.

По данным британской разведки, Т-62 будут особенно уязвимы для противотанкового оружия. Применение Россией подобных танков означает, что в российской армии сейчас наблюдается острая нехватка современной боеспособной техники.

Также в сводке Минобороны Великобритании отмечается, что Россия продолжает наступление на Лисичанск и Северодонецк. Российская армия взяла под контроль несколько сел в районе Попасной. В то же время Россия пытается замкнуть Северодонецкий котел, но Украина сохраняет контроль над частью территорий и не дает российским военным установить контроль над всем Донбассом.

Т-62 был создан на базе танка Т-55 и производился в СССР с 1962 по 1975 год. Танки Т-62 активно применялись во время Афганской и двух Чеченских войн.

В 2020 году директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил, что танки Т-55 и Т-62 настолько устарели, что даже запасные части к ним в настоящее время не производятся.

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