Минфин Канады предложил российским олигархам «откупиться» от санкций
Министерство финансов Канады предложило руководству стран G7 («большой семерки») снять персональные санкции с российских олигархов, если они согласятся перечислить деньги на восстановление Украины
Министерство финансов Канады предложило руководству стран G7 («большой семерки») снять персональные санкции с российских олигархов, если они согласятся перечислить деньги на восстановление Украины.
С таким предложением глава канадского ведомства Христя Фриланд выступила после беседы с российскими бизнесменами, имена которых не сообщаются.
Associated Press сообщает, что г-жа Фриланд знакома с некоторыми олигархами еще со времен работы в Москве, когда она возглавляла московское бюро газеты Financial Times.
Агентство отмечает, что страны «семерки» поддержали предложение канадского Минфина и готовы предоставить российским миллиардерам возможность «откупиться» от санкций. Запад заинтересован в том, чтобы олигархи открестились от президента Владимира Путина и профинансировали восстановление Украины.