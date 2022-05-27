Суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 росгвардейцев, которые отказались ехать воевать в Украину
Суд установил, что росгвардейцы «самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы»
Военный суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 сотрудников Росгвардии, которые отказались ехать воевать в Украину. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд установил, что росгвардейцы «самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы».
Другие детали не сообщаются, известно лишь, что на росгвардейцев были «составлены протоколы о грубых дисциплинарных проступках", с ними досрочно расторгли контракты.
Суд признал доводы авторов коллективного иска, попытавшихся оспорить досрочное увольнение, несостоятельными и отказал в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано в окружном военном суде.
При этом некоторые из военнослужащих говорят, что были готовы остаться в Украине, если бы командование прямо им это приказало. Среди росгвардейцев оказался солдат, который поступил на службу накануне и еще не успел подписать контракт, – его тоже уволили, сообщала редакция Кавказ.Реалий.
Об отказе воевать в Украине СМИ пишут не впервые.
24 марта глава правозащитный группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, которые находились на учениях в Крыму, отказались ехать в Украину.
Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России. Позже их уволили, однако росгвардейцы подали в суд иск о восстановлении на работе, рассказал правозащитник. Четвертого апреля хакасский интернет-журнал «Новый Фокус» со ссылкой на источники утверждал, что 11 бойцов ОМОН Росгвардии по Хакасии отказались участвовать в войне в Украине.
Утверждалось также, что часть военнослужащих непризнанной Южной Осетии отказалась участвовать в войне в Украине. В конце марта телеграм-канал «Бонварнон» опубликовал фото и сообщил, что «военнослужащих 4-й военной базы высадили на таможне», после чего им пришлось самим добираться до Цхинвали.
Экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты в своем телеграм-канале писал, что «никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости». «Следует разобраться в первопричинах того, что произошло, и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займемся самым серьезным образом», – сказал он.
В апреле глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказывал об обращениях военных и сотрудников Росгвардии из 17 городов России, жалующихся, что их пытаются заставить участвовать в боевых действиях.