Роскомнадзор с начала войны удалил более 117 тысяч «фейков» и заблокировал 1177 сайта с информацией про Украину
Глава РКН Андрей Липов рассказал, что специалисты ведомства участвуют в разработке законопроекта об ужесточении наказания за незаконное использование персональных данных. Законопроект будет предусматривать уголовную ответственность
Как пишет издание «Новой газеты. Европа», по итогам заседания Общественного совета при Роскомнадзоре ведомство сообщило, что с начала войны было удалено более 117 тысяч «фейков» и заблокировано 1177 сайта. Об этом РКН сообщил в телеграм-канале.
«С конца февраля нами было выявлено и удалено свыше 117 тыс. фейков, 38 тыс. призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией 202 млн пользователей», — говорится в сообщении.
Также глава РКН Андрей Липов рассказал, что специалисты ведомства участвуют в разработке законопроекта об ужесточении наказания за незаконное использование персональных данных. Законопроект будет предусматривать уголовную ответственность для лиц, занимающихся продажей персональных данных.
В четверг РКН заблокировал сайт сервиса для решения домашних заданий «Знания». Проект «ОВД-Инфо» отметил, что поводом для блокировки стал ответ на вопрос пользователя: «Что происходит в Украине после 24.02.2022?». На странице «Знаний» в соцсетях сказано, что РКН еще в начале недели потребовал удалить «контент, связанный с войной в Украине», но в компании отказались это сделать.
24 мая Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Интерфакс-Украина», «Вот так» и «Сухуми.инфо». Под блокировку попал также сайт писателя и блогера Алексея Экслера.
Сайт «Новой газеты. Европа» заблокировали в России 29 апреля. Регулятор заявил, что сделал это из-за «недостоверной информации» о войне в Украине.