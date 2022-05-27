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Общество
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27 мая 2022, 00:55

Роскомнадзор с начала войны удалил более 117 тысяч «фейков» и заблокировал 1177 сайта с информацией про Украину

Глава РКН Андрей Липов рассказал, что специалисты ведомства участвуют в разработке законопроекта об ужесточении наказания за незаконное использование персональных данных. Законопроект будет предусматривать уголовную ответственность

Роскомнадзор с начала войны удалил более 117 тысяч «фейков» и заблокировал 1177 сайта с информацией про Украину

Как пишет издание «Новой газеты. Европа», по итогам заседания Общественного совета при Роскомнадзоре ведомство сообщило, что с начала войны было удалено более 117 тысяч «фейков» и заблокировано 1177 сайта. Об этом РКН сообщил в телеграм-канале.

«С конца февраля нами было выявлено и удалено свыше 117 тыс. фейков, 38 тыс. призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией 202 млн пользователей», — говорится в сообщении.

Также глава РКН Андрей Липов рассказал, что специалисты ведомства участвуют в разработке законопроекта об ужесточении наказания за незаконное использование персональных данных. Законопроект будет предусматривать уголовную ответственность для лиц, занимающихся продажей персональных данных.

В четверг РКН заблокировал сайт сервиса для решения домашних заданий «Знания». Проект «ОВД-Инфо» отметил, что поводом для блокировки стал ответ на вопрос пользователя: «Что происходит в Украине после 24.02.2022?». На странице «Знаний» в соцсетях сказано, что РКН еще в начале недели потребовал удалить «контент, связанный с войной в Украине», но в компании отказались это сделать.

24 мая Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Интерфакс-Украина», «Вот так» и «Сухуми.инфо». Под блокировку попал также сайт писателя и блогера Алексея Экслера.

Сайт «Новой газеты. Европа» заблокировали в России 29 апреля. Регулятор заявил, что сделал это из-за «недостоверной информации» о войне в Украине.

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