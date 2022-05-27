По данным Пентагона Россия потеряла 1000 танков в Украине
По данным Вашингтона, Россия потеряла более 30 истребителей, 50 вертолетов и 350 артиллерийских орудий. Несмотря на это, у России осталось «много возможностей» для ведения наступательных операций
Российская армия потеряла около 1000 танков с начала войны в Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Кроме того, по данным Вашингтона, Россия потеряла более 30 истребителей, 50 вертолетов и 350 артиллерийских орудий. Несмотря на это, у России осталось «много возможностей» для ведения наступательных операций, заявил чиновник Пентагона.
По его словам, с начала войны Россия направила в Украину 110 батальонных тактических групп, что составляет около 80% всех боеспособных сил страны.
В последние дни, по оценке Минобороны США, России удалось добиться успехов, в том числе в продвижении к Славянску и Краматорску. Бои сейчас происходят на ограниченной территории, в них участвуют небольшие подразделения, добавил чиновник.
Напомним, что в конце апреля в Пентагоне сообщали, что Россия могла потерять примерно четверть боевой силы, собранной для вторжения в Украину. На тот момент потери техники оценивались примерно в 500 танков, 300 бронированных машин, 20 истребителей и 30 вертолетов.