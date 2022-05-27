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Общество
Картель пригородного назначения
27 мая 2022, 00:11

Визовые центры Италии приостановили прием документов из-за российских контрсанкций

Проблемы возникли из-за ответных санкций Центробанка в отношении итальянского банка «Интеза», через который заявители оплачивали консульский сбор

Визовые центры Италии приостановили прием документов из-за российских контрсанкций
Фото: visatimes.ru

Визовые центры Италии практически приостановили прием документов на получение шенгенской визы от российских туристов.

В посольстве сообщили, что теперь подать заявку на визу смогут только те, которые смог оплатить визовый сбор или освобожден от его уплаты.

Проблемы возникли из-за ответных санкций Центробанка в отношении итальянского банка «Интеза», через который заявители оплачивали консульский сбор.

Кроме того, из-за высылки 24 дипломатов в итальянском посольстве не хватает персонала, сообщает The Bell.

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