27 мая 2022, 00:11
Визовые центры Италии приостановили прием документов из-за российских контрсанкций
Проблемы возникли из-за ответных санкций Центробанка в отношении итальянского банка «Интеза», через который заявители оплачивали консульский сбор
Фото: visatimes.ru
Визовые центры Италии практически приостановили прием документов на получение шенгенской визы от российских туристов.
В посольстве сообщили, что теперь подать заявку на визу смогут только те, которые смог оплатить визовый сбор или освобожден от его уплаты.
Проблемы возникли из-за ответных санкций Центробанка в отношении итальянского банка «Интеза», через который заявители оплачивали консульский сбор.
Кроме того, из-за высылки 24 дипломатов в итальянском посольстве не хватает персонала, сообщает The Bell.