Российская пропаганда состряпала фейк о Праге и украинцах
Пост начали активно копировать пользователи соцсетей, а затем подхватили медиа. Эту «новость» опубликовали, например, «Комсомольская правда», «РЕН-ТВ», ФАН и другие издания
В четверг, 26 мая, по российским СМИ и соцсетям разлетелись фотографии с изображением двух пражских магазинов, на витринах которых висит объявление «Украинцам вход запрещен», пишет чешское издание Vinegret.CZ. На деле же история оказалась полностью выдуманной.
Вброс в прокремлевских пабликах появился еще вчера вечером. Снимки сопровождались текстом: «На магазинах Праги начали вешать таблички «Украинцам вход воспрещен». Продавцы и управляющие говорят, что им надоели постоянные кражи и ужасное поведение беженцев».
Пост начали активно копировать пользователи соцсетей, а затем подхватили медиа. Эту «новость» опубликовали, например, «Комсомольская правда», «РЕН-ТВ», ФАН и другие издания.
До Чехии фейк донес англоязычный паблик Prague Morning, тоже перепечатавший снимки без фактчекинга. Позднее он удалил свой пост без каких-либо извинений или указания на ошибку (спустя несколько часов после поднявшейся шумихи паблик все же принес извинения, сообщив, что фото якобы прислал читатель, утверждавший, что лично сделал их вчера вечером).
В результате введенные в заблуждение чешские пользователи бросились писать магазинам гневные комментарии и оставлять негативные отзывы на их Facebook-страницах.
На самом же деле владельцы обоих магазинов (расположены в районе Карлин) ничего не знали об этих объявлениях. Судя по всему, имел место банальный фотомонтаж, но нельзя исключать и версию, что пропагандисты проходили мимо и на несколько секунд налепили плакат, чтобы сделать компрометирующие снимки.
«Это – фейк. Я отвечаю на звонки сегодня весь день. К сожалению, я ничего не могу сделать с ситуацией, когда кто-то идет мимо моей витрины и делает какой-то снимок. Нас очень расстроила эта ситуация. Снимки нашего магазина бродят по соцсетям и люди незаслуженно нас критикуют», - рассказала порталу iDNES владелица магазина Punčocháče Karlín, добавив, что ее супруг намерен заявить о случившемся в полицию.
Аналогичную историю рассказала и продавщица магазина Fashion Store Ленка Врзалова (магазином владеет ее дочь). По словам женщины, она узнала о случившемся от одного из посетителей, который пришел утром, показал фотографии на смартфоне и на плохом чешском стал расспрашивать, почему она плохо относится к украинцам.
Если российским пользователям соцсетей фейк пришелся как бальзам на душу, породив множество комментариев в духе «Мы же предупреждали, что хо**ы – дикари», «То ли еще будет, привыкайте, дорогие европейцы», то чешские юзеры бросились писать магазинам гневные сообщения, оставлять негативные рецензии и занижать их рейтинг в Google.
В полиции Праги заявили, что знают об инциденте. Но пока никто из пострадавших предпринимателей не подал официальное заявление.