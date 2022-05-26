Британские следователи провели обыски в доме Петра Авена. Его подозревают в нарушении санкций
В Великобритании сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме совладельца Альфа-банка Петра Авена, в отношении которого были введены персональные санкции из-за спецоперации в Украине
В Великобритании сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме совладельца Альфа-банка Петра Авена, в отношении которого были введены персональные санкции из-за спецоперации в Украине.
Агентство Bloomberg сообщает, что бизнесмен проходит по уголовному делу о нарушении санкционного режима. В отношении россиян такое дело было возбуждено впервые.
Петру Авену принадлежит особняк Ingliston House в Вирджиния-Уотер в графстве Суррей. Кроме того, у семьи бизнесмена есть квартира и студия в центре Лондона.
Агентство сообщает, что в ходе обыска британские силовики изъяли у миллиардера 30 тысяч фунтов стерлингов наличными (около 38 тысяч долларов). Следователей интересуют денежные переводы, которые связанная с г-ном Авеном компания получала после начала боевых действий в Украине. Эти средства могли быть использованы для покрытия эксплуатационных расходов заграничной недвижимости миллиардера.
Кроме того, Петра Авена подозревают в нарушении санкций. По версии правоохранителей, бизнесмен «живет не по средствам» и тратит больше 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.