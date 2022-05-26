РКН и Генпрокуратура проверяют операторов связи на предмет соблюдения требования о блокировках сайтов
Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных операторов связи на предмет соблюдения законодательства о блокировках сайтов
Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных операторов связи на предмет соблюдения законодательства о блокировках сайтов.
Сотрудники двух ведомств проверяют как операторы обеспечивают блокировку сайтов и запрещенных социальных сетей, устанавливают технические средства противодействия угрозам в рамках закона о «суверенном рунете», а также эксплуатируют комплекс «Ревизор». Последний обеспечивает мониторинг доступа к сайтам из реестра запрещенной информации, сообщает «КоммерсантЪ».
Фактически Роскомнадзор и Генпрокуратура игнорируют распоряжении правительства о запрете проведения плановых проверок бизнеса до конца текущего года.
Недобросовестная блокировка запрещенных сайтов наказывается штрафом в размере 800 тысяч рублей.
В Роскомнадзоре объяснили проверки операторов связи ростом количества хакерских атак на информационную структуру страны