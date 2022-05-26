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Общество
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26 мая 2022, 08:55

РКН и Генпрокуратура проверяют операторов связи на предмет соблюдения требования о блокировках сайтов

Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных операторов связи на предмет соблюдения законодательства о блокировках сайтов

РКН и Генпрокуратура проверяют операторов связи на предмет соблюдения требования о блокировках сайтов
Фото: Pinterest

Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных операторов  связи на предмет соблюдения законодательства о блокировках сайтов.

Сотрудники двух ведомств проверяют как операторы обеспечивают блокировку сайтов и запрещенных социальных сетей, устанавливают технические средства противодействия угрозам в рамках закона о «суверенном рунете», а также эксплуатируют комплекс «Ревизор». Последний обеспечивает мониторинг доступа к сайтам из реестра запрещенной информации, сообщает «КоммерсантЪ».

Фактически Роскомнадзор и Генпрокуратура игнорируют распоряжении правительства о запрете проведения плановых проверок бизнеса до конца текущего года.

Недобросовестная блокировка запрещенных сайтов наказывается штрафом в размере 800 тысяч рублей.

В Роскомнадзоре объяснили проверки операторов связи ростом количества хакерских атак на информационную структуру страны

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