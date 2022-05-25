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25 мая 2022, 16:43

Счетная палата не видит способов предотвратить спад российской экономики в этом году

Согласно последнему макропрогнозу Минэкономики, наибольший спад российской экономики придется на третий квартал 2022 года, а возвращение к экономическому росту возможно только в 2024 году

Счетная палата не видит способов предотвратить спад российской экономики в этом году

Счетная палата анализирует антикризисные меры, предложенные правительством, заявил глава ведомства Алексей Кудрин. По его словам, пока что палата не видит среди них способов, которые могли бы предотвратить спад российской экономики в текущем году.

«Проверки этого года, которые касались бы вот этих антикризисных мер, анализа этой ситуации, они нами начаты, но проведены еще не в полном объеме. Поэтому у нас сегодня нет такого плана, как вы хотели бы, чтобы мы сказали, как можно потенциально падение экономики на 8–10% предотвратить, даже не допустить. Я не вижу сегодня вполне таких мер», - сказал глава Счетной палаты на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

Господин Кудрин уточнил, что его ведомство пока не смогло достаточно глубоко проанализировать происходящие процессы. «Мы находимся в процессе», - заявил он. При этом Алексей Кудрин полагает, что способы существенно смягчить падение жизненного уровня или реального дохода существуют. «Я скорее думаю, действительно, можно существенно смягчить падение жизненного уровня или реального дохода», —- сказал он.

Глава Счетной палаты считает, что выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет охватят «больше половины нуждающихся в нашей стране». Господин Кудрин также отметил, что есть категории граждан, нуждающихся в поддержке, которые пока не получают ее.

Согласно последнему макропрогнозу Минэкономики, наибольший спад российской экономики придется на третий квартал 2022 года, а возвращение к экономическому росту возможно только в 2024 году. Ведомство прогнозирует падение ВВП в 2022 году на 7,8% и инфляцию 17,5%. Согласно документу, падение реальных доходов россиян может достигнуть в текущем году 6,8%, безработица вырастет до 6,7%, а реальные доходы населения снизятся на 3,8%.

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