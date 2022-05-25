Росимущество инициировало выселение из дома семьи Шестуна
Подмосковное территориальное управление Росимущества вышло с исковым заявлением в суд о выселении семьи Александра Шестуна из дома
Подмосковное территориальное управление Росимущества вышло с исковым заявлением в суд о выселении семьи Александра Шестуна из дома. Выгнать из жилища истец намерен не только бывшего главу и его супругу Юлию, но и всех пятерых детей, в том числе двух малолетних детей (2008 и 2014 годов рождения). Ссылаясь на решение Красногорского суда, принятое 8 апреля 2019 года, Росимущество также требует передать управлению дом, отказаться от права пользования и сняться с регистрационного учёта.
Напомним, иск об изъятии имущества у Шестуна подала Генпрокуратура России. Истец просил суд обратить взыскать не только имущество Шестуна, но и ещё 18 физлиц и 21 юрлица, основывая свои доводы на свидетельских показаниях, взятых из незавершенного на тот момент уголовного дела против экс-главы. Адвокаты многочисленных ответчиков в ходе судебных заседаний указывали на ненадлежащие доказательства, многочисленные нарушения норм материального и процессуального права. Однако Красногорский городской суд принял решение об удовлетворении требования Генеральной прокуратуры. Юристы назвали вердикт экспроприацией и посяганием на право частной собственности граждан РФ, а также обратились с жалобами в ЕСПЧ о незаконности данного иска и решения суда.
Сама Юлия Шестун, комментируя ситуацию, заявила, что не знает, каким может быть исход предстоящего судебного процесса о выселении, но рассчитывает, что судья примет во внимание закон №124 от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». В нем утверждается, что государство не имеет права лишать детей единственного жилья.
«Не знаю, как далеко государство может зайти и готово ли оно, борясь с моим мужем, выгнать на улицу детей» ... - добавила Юлия Николаевна.
Крайне любопытным моментом во всей этой истории является аналогичный иск о выселении, направленный старшему сыну Шестуна, который проживает со своей матерью в её квартире. Подмосковное ТУ Росимущестава требует от него освободить помещение без каких-либо оснований. Это жильё не требовала изъять Генпрокуратура и по нему не было решения Красногорского суда.