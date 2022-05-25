Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки, отменяющие верхний возрастной предел для заключения контракта с ВС РФ
Согласно действующему законодательству, контракт могли заключать граждане России в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет
Государственная дума РФ приняла сразу в трех чтениях поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые отменяют верхний возрастной предел для заключения контракта с Вооруженными силами РФ. Текст закона опубликован на сайте парламента.
Согласно действующему законодательству, контракт могли заключать граждане России в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь заключить контракт с российской армии смогут и те, кто старше, — до окончания трудоспособного возраста.
Совет Федерации РФ уже одобрил эту инициативу. Авторами законопроекта стали председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.
«Принятие данного законопроекта позволит привлекать на военную службу специалистов востребованных специальностей», — заявил Красов.
Как отмечается в пояснительной записке, «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а таковыми они становятся к 40–45 годам». Также в документе говорится, что отмена верхнего предела возраста будет способствовать привлечению специалистов «востребованных специальностей» — медиков, инженеров, техников, связистов и других.