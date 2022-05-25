25 мая 2022, 13:58
В Салехарде строительный кран полгода поддерживает дом
Жилой дом в Салехарде второй год подряд подпирают краном во время сильного ветра, сообщается в паблике «Подслушано Салехард». Региональная прокуратура начала проверку
Жилой дом в Салехарде второй год подряд подпирают краном во время сильного ветра, сообщается в паблике «Подслушано Салехард». Региональная прокуратура начала проверку, сообщает РИА «Новости».
В мэрии города заявили, что таким образом застройщик «принял предупредительные меры, чтобы ветер не повредил обшивку», а после того, как ветер утихнет, «приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств».
В сентябре 2021 года видео с краном, подпирающим этот дом, появилось в паблике «В Салехарде». По данным «МК Ямал», дом был сдан в марте 2021 года, в нем 105 квартир. Более половины квартир предназначены для полицейских и медработников, в 34 квартиры расселили людей из аварийного фонда.