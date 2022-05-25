25 мая 2022, 08:45
Минтранс предлагает ввести для авиапассажиров новый сбор
Министерство транспорта России предлагает ввести новый сбор для авиапассажиров. За счет этих средств планируется сформировать специальный фонд на случай банкротства авиакомпаний
Фото: Известия
Министерство транспорта России предлагает ввести новый сбор для авиапассажиров. За счет этих средств планируется сформировать специальный фонд на случай банкротства авиакомпаний.
«Известия» со ссылкой на источники в министерстве пишет, что средства резервного фонда пойдут на выполнение обязательств перед авиапассажирами при возникновении форс-мажорных ситуаций.
Размер нового сбора составит от 70 до 250 рублей. В Минтрансе уверяют, что это не вызовет нового скачка цен на авиаперевозки.
Напомним, что в стоимость билетов уже включены топливный, сервисный и аэропортовый сборы.