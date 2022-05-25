Минфин США отказался продлевать лицензию, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг
Министерство финансов США объявило, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга
Министерство финансов США объявило, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Об этом говорится в уведомлении на сайте ведомства.
Срок лицензии истечет 25 мая в 07:01 мск. Без этого разрешения РФ не сможет расплатиться по государственным облигациям и может оказаться на грани дефолта.
Ближайший обязательный платеж в иностранной валюте ждет Россию 27 мая. Минфин исполнил свои обязательства по нему заранее, 20 мая. Следующие выплаты намечены на 23-24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт может ждать Россию в конце июля — после истечения 30-дневного grace period, отмечает The Bell.
Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее говорила, что, если Россия объявит технический дефолт, это существенно не изменит ситуацию в стране, так как Россия уже «отрезана от мирового рынка капитала» из-за санкций. Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что у России есть деньги и государство не намерено объявлять дефолт. По его словам, страна готова расплатиться по внешнему долгу в рублях, если лицензию, позволяющую обслуживать его в долларах, не продлят,