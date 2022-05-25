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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
25 мая 2022, 01:01

Рестораны KFC заменили импортную газировку на «Дюшес» и «Байкал»

В меню сети ресторанов быстрого питания KFC вместо импортных газированных напитков появились отечественные аналоги. Традиционные 7Up, Pepsi и Mirinda заменили лимонады «Дюшес», «Кола» и «Байкал»

Рестораны KFC заменили импортную газировку на «Дюшес» и «Байкал»
Фото: chgtown.ru

В меню сети ресторанов быстрого питания KFC вместо импортных газированных напитков появились отечественные аналоги. Традиционные 7Up, Pepsi и Mirinda заменили лимонады «Дюшес», «Кола» и «Байкал» производства подмосковного завода «Черноголовка».

В некоторых ресторанах сообщили, что импортная газировка позже вернется в меню, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).

Напомним, что компания PepsiCo из-за спецоперации в Украине заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу своих напитков в России. Сеть KFC также заявила об уходе из России, однако рестораны, работающие по франшизе, по-прежнему функционируют.

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