25 мая 2022, 01:01
Рестораны KFC заменили импортную газировку на «Дюшес» и «Байкал»
В меню сети ресторанов быстрого питания KFC вместо импортных газированных напитков появились отечественные аналоги. Традиционные 7Up, Pepsi и Mirinda заменили лимонады «Дюшес», «Кола» и «Байкал»
Фото: chgtown.ru
В меню сети ресторанов быстрого питания KFC вместо импортных газированных напитков появились отечественные аналоги. Традиционные 7Up, Pepsi и Mirinda заменили лимонады «Дюшес», «Кола» и «Байкал» производства подмосковного завода «Черноголовка».
В некоторых ресторанах сообщили, что импортная газировка позже вернется в меню, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Напомним, что компания PepsiCo из-за спецоперации в Украине заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу своих напитков в России. Сеть KFC также заявила об уходе из России, однако рестораны, работающие по франшизе, по-прежнему функционируют.