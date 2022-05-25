Российские IT-компании начали увольнять украинских сотрудников из-за возможных «диверсий»
Негласное распоряжение увольнять украинцев поступило от государственных заказчиков. Последние якобы опасаются «диверсий» со стороны выходцев из Украины
В российских компаниях начали понижать в должности и увольнять IT-специалистов, приехавших в свое время из Украины.
Руководитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин сообщил РБК, что негласное распоряжение увольнять украинцев поступило от государственных заказчиков. Последние якобы опасаются «диверсий» со стороны выходцев из Украины.
Источник издания на рынке услуг по обеспечению кибербезопасности сообщил, что службы внутренней безопасности российских компаний пристально следят за сотрудниками, которые родились на Украине или имеют родственников в этой стране.
Какие компании увольняют и понижают в должности украинцев, не уточняется. В «Яндексе», МТС, Ozon, Сбербанке и «Почте России» заверили, что не выгоняют в работы сотрудников по национальному признаку.