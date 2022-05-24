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24 мая 2022, 22:14

Власти острова Джерси ведут расследовании в отношении активов Абрамовича

За последние годы большая часть состояния Абрамовича была зарегистрирована на Джерси, пишет WSJ со ссылкой на финансовые записи и слова источников. Среди его активов — компании, владеющие недвижимостью, вертолетами и яхтой

Власти острова Джерси ведут расследовании в отношении активов Абрамовича

Власти острова Джерси (коронное владение Великобритании) начали предварительное расследование в отношении активов российского миллиардера Романа Абрамовича, находящихся в их юрисдикции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

За последние годы большая часть состояния Абрамовича была зарегистрирована на Джерси, пишет WSJ со ссылкой на финансовые записи и слова источников. Среди его активов — компании, владеющие недвижимостью, вертолетами и яхтой.

Расследователи пытаются понять, были ли какие-то из активов получены незаконным путем или нарушали ли доверенные лица Абрамовича законодательство. Они также пытаются выяснить, были ли предприняты какие-либо попытки скрыть активы от западных санкций.

По данным газеты, правоохранители помимо прочего выясняют, как Абрамович получил доли в нефтяных компаниях в 1990-е годы, «которые стали основой его богатства в постсоветской России».

Пока расследование находится в предварительной фазе и не стало формальным, обвинения никому не были предъявлены.

В середине апреля правительство Джерси сообщило, что суд принял решение о заморозке активов на $7 млрд, которые, предположительно, связаны с Абрамовичем. Тогда же стало известно об аресте 33 объектов недвижимости во Франции, из которых десять, по словам источника The Guardian, принадлежат Абрамовичу.

Миллиардер владеет инвестиционной компанией Millhouse, а также долями в металлургической компании Evraz и сети супермаркетов «Азбука вкуса».

В 1995 году Абрамович в рамках кампании приватизации приобрел компанию «Сибнефть». Предприятие было создано в том числе по инициативе Бориса Березовского на базе «Ноябрьскнефтегаза», Омского НПЗ и других предприятий нефтяного сектора. Позже, в 2011 году, во время судебного процесса в Лондоне по иску Березовского к Абрамовичу адвокат последнего Джонатан Сампшн признал, что сделка была «коррупционной». По его словам, «Сибнефть» планировалось использовать как источник финансирования телеканала ОРТ, контролируемого Березовским, который должен был поддержать президента Бориса Ельцина на выборах.

В 2005 году Абрамович продал свой пакет акций «Сибнефти» (75,7%) «Газпрому» за $13,1 млрд.

Сейчас Forbes в режиме реального времени оценивает состояние бизнесмена в $9,1 млрд, Bloomberg — в $12,6 млрд. Он находится под западными санкциями, в том числе ЕС, Великобритании и Канады.

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