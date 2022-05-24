В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за войны в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за войны в Украине. Эта мера даст правительству страны «пространство для маневра»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за войны в Украине, сообщает Bloomberg.
По словам Орбана, эта мера даст правительству страны «пространство для маневра и возможность незамедлительно реагировать» на последствия событий в Украине.
«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи (25 мая) объявляет чрезвычайное положение», — заявил премьер, отметив, что война в Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности Венгрии (цитата по ТАСС).
Ожидается, что о первых мерах в рамках режима ЧП венгерское правительство объявит в среду